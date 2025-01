Rallentamenti sulla linea Firenze-Roma dopo un guasto. Problemi anche al nodo di Verona

Ferrovie dello Stato ha fatto una denuncia dopo gli ennesimi problemi alla circolazione dei treni.

“Alla luce dell’ennesimo incidente anomalo sulla rete e di un elenco di circostanze altamente sospette”, il gruppo “ha preparato un esposto denuncia molto dettagliato che ha depositato ora presso le autorità competenti”. E’ quanto si legge in una nota in cui si spiega che “gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo”.

Fs presenta esposto alla Digos, ipotesi sabotaggi

L’esposto dettagliato è stato presentato alla Digos della Questura di Roma. Nell’atto, al vaglio degli investigatori, si ipotizza il sabotaggio. In seguito verrà trasmesso alla procura della Repubblica di Roma che, dopo aver stabilito la competenza territoriale, lo invierà alle procure competenti. Secondo quanto apprende LaPresse, potrebbero essere quelle di Firenze ed Arezzo.

Ritardi treni, Lega: “Bene Fs su verifica, da sinistra indegno sciacallaggio”

“Dopo lo sciopero-flop di venerdì scorso, i guasti sulla rete ferroviaria sono stati puntuali e nelle fasce orarie più problematiche. Bene l’iniziativa del gruppo Fs che si è rivolto alle autorità per verificare che tutto sia stato casuale. Dalla sinistra del malgoverno e del No a tutte le opere, anche ferroviarie, consueto e indegno sciacallaggio“. Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

Rallentamenti su Firenze-Roma dopo un guasto, circolazione regolare su AV

La circolazione è rallentata dalle 7:30 del mattino sulla linea convenzionale Firenze-Roma per un guasto tra Montevarchi e Laterina. Lo comunica Trenitalia, sottolineando che è in corso l’intervento dei tecnici e che al momento la circolazione viene regolata tramite l’utilizzo di un unico binario. I treni Intercity, Euronight e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza, fino a 30 minuti, mentre i treni Regionali, sottolinea Trenitalia, possono subire limitazioni di percorso. La circolazione sulla linea Alta Velocità è invece tornata regolare dalle 9 dopo l’intervento dei tecnici su un guasto alla linea nei pressi di Arezzo. I Treni Alta Velocità sono stati instradati sulla linea convenzionale e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti.

Guasto al nodo di Verona, circolazione ferroviaria rallentata

La circolazione ferroviaria è rallentata per un guasto alla linea a Verona Porta Nuova. Ne dà notizia il sito di Trenitalia. È stato richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I Treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti.

Avs: “Meloni prenda atto incapacità Salvini e lo tolga dal Mit”

“Anche oggi il solito guasto quotidiano. Sui trasporti ormai siamo al caos giornaliero nel silenzio più totale dell’azienda e, soprattutto, di Salvini. E, mentre gli italiani che devono prendere il treno per spostarsi subiscono l’ennesimo ritardo sulla linea dell’Alta velocità, il ministro Salvini incontra presso il ministero dei Trasporti il ministro degli Affari Esteri dello Stato d’Israele Gideon Sa’ar”, ha affermato il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

“Una cosa incredibile che dimostra ancora una volta, se mai ce ne fosse ancora bisogno, dell’inadeguatezza di Salvini a fare il ministro dei Trasporti. La difesa di Salvini da parte di Fratelli d’Italia e di Forza Italia è una difesa d’ufficio, ma soprattutto il governo e la maggioranza non si sono mai scusati con i cittadini e i viaggiatori per i gravissimi disagi che stanno vivendo per colpa loro. Ormai lo diciamo da giorni: Giorgia Meloni prenda atto dell’incapacità di Salvini e lo tolga dal ministero dei Trasporti”.

M5S: “Salvini invece di occuparsene ora fa anche ministro degli Esteri”

“Invece di occuparsi del disastro dei treni, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini incontra il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar promettendo il pieno sostegno dell’Italia al governo del criminale Netanyahu. Dopo aver provato a prendere il posto di Piantedosi agli Interni, ora punta alla sedia di Tajani? Salvini ministro di tutto e di niente, continua a non fare il lavoro per cui è pagato dai contribuenti italiani”, hanno dichiarato i parlamentari M5S delle commissioni Esteri di Camera e Senato.

