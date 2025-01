La presidente del Consiglio alla 'Abu Dhabi Sustainability Week' nel giorno del suo compleanno

La premier Giorgia Meloni è arrivata ad Abu Dhabi per la ‘Abu Dhabi Sustainability Week’. Qui ha annunciato, tra le altre cose, “la firma di una partnership strategica tripartita per lanciare un progetto tra le due coste dell’Adriatico” con Albania ed Emirati Arabi.

“Noi riteniamo che questo progetto che coinvolge i nostri tre governi sia molto importante anche per il settore privato e sono molto orgogliosa di questa iniziativa, perché questa mostra in modo tangibile nuove forme di cooperazione tra Paesi che possono sembrare molto distanti e che diventano partner”, ha detto la presidente del Consiglio intervenendo alla ‘Abu Dhabi Sustainability Week’. “Questa iniziativa costituisce un passo concreto verso una interconnessione veramente globale che va dall’Asia al Golfo, dall’Africa del nord all’Ue, in grado di fornire energia in modo bidirezionale”, ha aggiunto Meloni.

