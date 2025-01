Il partito di Meloni: "Basta aggressioni contro le forze dell'ordine, sosteniamoli"

Fratelli d’Italia chiede più sicurezza per le forze dell’ordine e propone uno scudo penale per gli agenti.

Più sicurezza per gli agenti: la petizione di Fratelli d’Italia

“Basta aggressioni contro le forze dell’ordine. Firma per sostenere le misure per proteggerli. Sosteniamoli”. Questo lo slogan scelto dal partito di Giorgia Meloni per lanciare la petizione on-line attraverso il sito ‘iostoconleforzedellordine.it’.

Nella pagina che compare sul sito di FdI il partito della premier sottolinea come “continuano gli attacchi dell’estrema sinistra e della criminalità organizzata contro le nostre forze dell’ordine che, oltre a dover affrontare quotidianamente situazioni pericolose, si trovano ad essere accusati delle peggiori nefandezze”.

“Noi siamo al loro fianco e crediamo che la sicurezza dei cittadini sia una priorità assoluta”, sottolinea il partito di via delle Scrofa, chiedendo perciò “di sostenere con una firma le seguenti proposte: inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale; creazione del reato di rivolta in carcere; maggiori strumenti di difesa; maggiore tutela legale per le nostre forze dell’ordine”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata