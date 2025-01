“Il dibattito sulla sicurezza nelle ultime ore è viziato. Noi del Movimento 5 Stelle stiamo con le forze dell’ordine, che tutti i giorni tutelano la legalità e garantiscono sicurezza ai cittadini, spesso lavorando in condizioni stressanti. Dobbiamo fare di tutto per mettere nelle migliori condizioni, anche con risorse aggiuntive”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, rispondendo alla Camera dei Deputati alle domande dei cronisti sul ddl sicurezza. Provvedimento che l’ex premier ricorda di stare “contestando in tante sue parti”. “Chi invece parla di scudo penale – aggiunge Conte – non sa quel che dice. In uno stato democratico non si possono creare spazi di impunità per politici e agenti delle forze dell’ordine, che devono per primi rispettare la legge”. E sulla vicenda Ramy: “La procura faccia le sue verifiche e gli accertamenti come giusto che sia, ma massima solidarietà alle forze dell’ordine aggredite nei disordini dei giorni scorsi“, conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata