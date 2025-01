“Tutto ciò che riguarda la vicenda di Sala e Abedini è materia in larga parte di intelligence rispetto alla quale ho riferito nella sede propria che è quella del Parlamento”. Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, non si sbottona sul caso della giornalista Cecilia Sala arrestata in Iran e rilasciata dopo 21 giorni e su quello, legato alla stessa vicenda, del cittadino iraniano Mohammad Abedini fermato a Malpensa su richiesta degli Usa e poi scarcerato grazie a un intervento del ministro della Giustizia Nordio.

