“A Milano e in Italia vi è un grande problema di sicurezza. Sicuramente a Capodanno Piazza Duomo era presidiata perché a lungo ne abbiamo parlato con il Questure e con il comandate dei carabinieri, loro erano presenti e in massa. Forse era troppo presidiata Piazza del Duomo e un po’ meno i margini della piazza dove sono avvenuti i fatti. Se l’amministrazione di Milano avesse organizzato una manifestazione ufficiale con qualche controllo in più un po’ di personaggi equivoci in meno li avremmo avuti, ma non voglio gettare la croce su nessuno”. Così l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, a margine della visita alla caserma dei carabinieri Montebello a Milano. Ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che nei giorni scorsi aveva detto di non capire “le sfilate” di esponenti di Fdi tra le forze dell’ordine, La Russa ha risposto: “Sala sono tante le cose che non capisce, soprattutto quando la discussione verte sulla sicurezza. Lui e la sua giunta sono totalmente succubi dei centri sociali milanesi quindi è comprensibile che non comprenda”.

