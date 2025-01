Medici verso un nuovo sciopero per la mancanza di risorse sia umane sia finanziarie. “Il governo lo sa benissimo. In Finanziare ci sono 5,1 miliardi che è una cifra record”, ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci alla presentazione dei dati su trapianti e donazioni nel 2024. “Sappiamo benissimo che non possiamo migliorare il Servizio sanitario senza l’ingresso di nuove forze, soprattutto di giovani. E su questo c’è il nostro impegno e la nostra volontà”.

