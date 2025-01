“I centri per migranti in Albania? A me pare che le sentenze della Cassazione diano ragione al governo, dice che spetta al governo stabilire quali siano i paesi sicuri e che conseguentemente il giudice non possa sistematicamente disapplicare il trattenimento dei migranti che arrivano, ma può invece motivare il caso specifico per cui quella persona non è sicura in quel paese. Una cosa completamente diversa da quella che hanno fatto i magistrati del Tribunale di Roma”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di inizio anno in corso alla Camera.

“Per quello che ci riguarda quindi i centri in Albania sono pronti per essere operativi, noi abbiamo un dispositivo pronto a partire in qualsiasi momento”, ha aggiunto la premier ricordando che “fortunatamente lo scorso anno gli sbarchi sono diminuiti del 60% e negli ultimi giorni si sono quasi azzerati. Però i centri sono pronti ad essere attivati”.

