Via libera dall'Aula del Senato, il provvedimento diventa legge

L’Aula del Senato ha dato il via libera all’unanimità al ddl di istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, è legge. L’obiettivo – affermato all’articolo 1 – è quello di “conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943″. La Giornata – inoltre – “ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l’armistizio”. La data prescelta è quella del 20 settembre, giorno in cui – come ricorda ancora l’articolo 1 del provvedimento – nel 1943, Hitler modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l’armistizio dell’8 settembre, in quella di “internati militari”.

