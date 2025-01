“Questa storia di Elon Musk sta diventando disdicevole per l’Italia. E se è collegata alle dimissioni di Belloni siamo davanti a un caso gravissimo. Comunque la Meloni deve venire in Parlamento e chiarircelo. Lo so che questa roba è noiosa”, dice il leader di Azione Carlo Calenda fuori da Montecitorio indicando la sede della Camera. “Il Parlamento è un posto noioso e disfunzionale, ma siamo ancora una democrazia parlamentare, poi magari domani Elon Musk la rifonderà su basi diverse quando assumerà il potere, ma mi sa che deve venire in Parlamento. Ci spende dieci minuti. C’è pure l’area fumatori, tra una cosa e l’altra ci spiega cos’è successo” aggiunge l’ex ministro.

