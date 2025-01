Il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, uscendo dal Copasir dove ha aggiornato i membri presenti sul caso di Cecilia Sala ha ribadito di non poter parlare del contenuto della riunione: “Io sono in silenzio stampa già ordinariamente, figuriamoci in questo caso”. Mantovano ha quindi commentato le indiscrezioni di stampa su un ipotetico accordo tra governo italiano ed Elon Musk in merito ai servizi di Starlink: “E’ già uscito un comunicato”. Quando viene però indicato come il tweet di Musk in cui dice di essere “pronto a fornire all’Italia il sistema di connettività più sicuro e avanzato” sia successivo al comunicato di Chigi, il sottosegretario risponde: “Io sono a Palazzo Chigi, fa fede il comunicato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata