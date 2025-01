“Di tutto quello che riguarda il Copasir abbiamo il segreto, lo rispetto e non parlo”. Così il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, uscendo dalla riunione del Copasir convocata per le comunicazioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sul caso di Cecilia Sala, giornalista detenuta in Iran. “C’è fiducia? Sì, siamo fiduciosi, ma c’è anche stata la richiesta di silenzio stampa, motivo in più per non parlarne”, aggiunge il deputato.

Rispondendo poi a una domanda sulla decisione di Elisabetta Belloni di lasciare anticipatamente la guida del Dis, Donzelli ha sottolineato: “Fa parte degli stessi argomenti, quindi tutto quello che riguarda le vicende del Copasir e legate a questo non parlo, perché siamo vincolati al segreto e lo rispetto”. Infine sul caso SpaceX Donzelli chiosa: “Il governo ha già chiarito che non sono vere le notizie. Che Musk sia pronto a fornire servizi non mi sembra una notizia. Credo lo sappiamo tutti che è un imprenditore interessato a fornire servizi e a guadagnarci. Che il governo italiano stia facendo un accordo in questa direzione è stato smentito da Palazzo Chigi e sinceramente non ci vedo contraddizione con quanto detto da Musk”.

