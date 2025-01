“I numeri dei primi due anni di governo: 847mila nuovi posti di lavoro […] ed è diminuita la precarietà”. Così Matteo Salvini in un video sui social il primo giorno del 2025. “Quello degli Elkann non è il modello di impresa che per la Lega e la stragrande maggioranza degli italiani è un punto di riferimento“, ha aggiunto il vicepremier.

