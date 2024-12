“Un mio ritorno al Viminale nel 2025? Siamo nelle mani del buon Dio” il ministro dei Trasporti Matteo Salvini torna sull’ipotesi di un suo ritorno al Ministero dell’Interno dopo l’assoluzione nel processo Open Arms. “Il ministro dell’Interno l’ho fatto e penso discretamente. L’assoluzione toglie la scusa alla sinistra che dice che Salvini non può occuparsi di immigrazione e sicurezza. Ho tante cose da portare avanti nel ministero dove sono ma sicuramente occuparsi della sicurezza degli italiani è qualcosa di bello e importante. Matteo Piantedosi ha tutta la mia stima e poi ragioneremo sia con Giorgia Meloni che con lui” ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio. “Uno che fa il ministro dell’Interno per una volta nella vita e si occupa della sicurezza degli italiani, mi rimane dentro per tutta la vita”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata