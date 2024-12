Il videomessaggio della premier condiviso sui social

Nel giorno della vigilia di Natale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivolto i suoi auguri agli italiani. “Auguri a tutti, che questo tempo possa essere un’occasione di serenità, di speranza, di gioia per guardare al futuro con ancora maggiore fiducia e ottimismo”, dice la premier nel videomessaggio condiviso sui suoi canali social. “Ricarichiamo le batterie perché ci attende un 2025 altrettanto impegnativo per continuare insieme a costruire un’Italia forte, ambiziosa, capace di guardare lontano e di puntare sempre più in alto”.

Meloni ringrazia lavoratori servizi essenziali e chi aiuta gli altri

Nel videmessaggio Meloni ha rivolto un ringraziamento speciale per i lavoratori dei servizi essenziali e per chi aiuta le persone malate e in difficoltà. “C’è chi anche in queste ore non riuscirà a stare a casa con i propri cari e che continuerà a essere al servizio di tutti, penso alle nostre forze armate, alle nostre forze dell’ordine, ai medici, agli operatori sanitari e a quei lavoratori che sia nel pubblico che nel privato, anche in questo periodo di festa, garantiscono grazie al loro lavoro i servizi essenziali ai cittadini, grazie per tutto quello che fate e che farete anche in questi giorni di Natale”, ha detto Meloni, “e grazie a quanti, tantissimi, doneranno parte di loro stessi per essere al fianco di chi ha più bisogno, di chi è malato, solo, di chi sta vivendo un momento di grave difficoltà. Voi siete uno dei volti più belli di questa nazione e voglio ringraziarvi di cuore a nome dell’Italia per quello che fate”. “Come scriveva Flaubert, il cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra ma si regala”, ha aggiunto la premier.

