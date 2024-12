“L’attentato in Germania? Terribile, spero non salga il numero delle vittime. Non c’è giustificazione alcuna, ho letto ricostruzioni per cui l’assassinio saudita starebbe con Tizio o con Caio. Chiunque uccide bambini o degli anziani o chiunque nei giorni di festa è un criminale. Ho letto che avevo ottenuto l’asilo ma questo non vuol dire che chi ottiene asilo va in giro a seminare le persone. Occorre massima cautela soprattutto per quello che sta succedendo in Siria. Conto che le Istituzioni italiane aumenteranno la sicurezza durante le feste. A proposito, visto che circolano molti fake, ci tengo a specificare che durante le feste di Natale si potrà bere come prima. Con il nuovo codice della strada non cambia nulla dal punto di vista del tasso alcolemico. Si potevano bere due bicchieri l’anno scorso e si possono bere due bicchieri quest’anno. Bere due fiaschi di vino invece e mettersi alla guida non è cosa intelligente. Auguro un buon Brindisi a tutti, con cautela” così il segretario della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine dell’incontro con i sostenitori a Largo di Torre Argentina a Roma.

