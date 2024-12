“Sono assolutamente orgoglioso di quello che ho fatto, ho mantenuto le promesse fatte e ho contrastato l’immigrazione di massa. Qualunque sia la sentenza per me oggi è una bella giornata perché sono fiero di avere difeso il mio paese e rifarò tutto quello che ho fatto e sono felice delle dimostrazioni di affetto che tantissimi italiani mi stanno portando. Andrò in aula orgoglioso del mio lavoro”. Lo ha detto Matteo Salvini entrando nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo dove è imputato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver negato per giorni lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave Ong Open Arms nell’agosto del 2019.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata