La lettera del Commissario per i diritti umani O'Flaherty al presidente del Senato

Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Michael O’Flaherty, ha chiesto al Senato italiano di non approvare il ddl Sicurezza, a meno che non venga modificato in modo sostanziale per garantire che sia conforme agli standard dei diritti umani del Consiglio d’Europa, in una lettera indirizzata al presidente del Senato Ignazio La Russa, pubblicata oggi e che porta la data del 16 dicembre. Nella missiva il Commissario, dopo avere ricordato che i diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica, sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sono una pietra miliare della società democratica, cita una serie di articoli del Ddl, cioè 11, 13, 24, 26 e 27.

La lettera del commissario O’Flaherty

“Ritengo che queste disposizioni, che introducono reati definiti in termini vaghi e che includono altre severe restrizioni, creino spazio per un’applicazione arbitraria e sproporzionata, colpendo attività che rappresentano un legittimo esercizio della libertà di riunione o di espressione pacifica. In particolare prevedendo l’imposizione di pene detentive significative solo per aver partecipato a manifestazioni che possono non essere state violente o aver causato danni, il disegno di legge 1236 impone restrizioni che potrebbero non essere coerenti con i requisiti della Convenzione“, scrive O’Flaherty. “Chiedo rispettosamente ai membri del Senato di astenersi dall’adottare il disegno di legge, a meno che non venga modificato in modo sostanziale per garantire che sia conforme agli standard del Consiglio d’Europa in materia di diritti umani”, si legge ancora nella lettera.

La replica di La Russa

Il Consiglio d’Europa ha anche diffuso la lettera di risposta inviata dal presidente del Senato La Russa, che porta la data del 19 dicembre. “Signor Commissario, La informo di aver trasmesso la Sua lettera del 16 dicembre scorso, Ref: CommHR/MOF/sf 206-2024, al senatore Ciriani, Ministro per i rapporti con il Parlamento, per l’eventuale seguito di competenza, nonché, per opportuna conoscenza, ai senatori Balboni e Bongiorno, Presidenti rispettivamente della 1 Commissione (Affari costituzionali) e della 2 Commissione (Giustizia) del Senato, presso le quali è ancora in corso l’esame del disegno di legge S. 1236, recante ‘Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario'”.

Ddl Sicurezza, Zampa (Pd): “Da Consiglio d’Europa gravi rilievi”

“Gli argomentati e gravi rilievi di Michael O’Flaherty, Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, al Ddl Sicurezza, attualmente in discussione al Senato, confermano l’enorme preoccupazione espressa dal Pd, da tanta parte di costituzionalisti e giuristi, oltreché della società civile nei confronti di norme lesive della libertà dei cittadini italiani”. Lo scrive in una nota la senatrice del Pd, Sandra Zampa.

“Ci uniamo – aggiunge – alla richiesta che il Commissario O’Flaherty ha rivolto nei giorni scorsi con inappuntabile correttezza al presidente del Senato La Russa, e per il suo tramite ai senatori, di non approvare senza gli opportuni cambiamenti quelle norme che ‘introducono reati definiti in termini vaghi e includono altre severe restrizioni’ al fine di evitare che si crei la possibilità di ‘una applicazione arbitraria e sproporzionata, colpendo attività che rappresentano un legittimo esercizio della libertà di riunione o espressione pacifica’. Si tratta di un allarme gravissimo che deve svegliare le coscienze di tutti, non solo di chi sta all’opposizione ma di chi con il proprio voto sostiene la maggioranza di governo. Possibile che non vi sia tra loro chi ha a cuore la democrazia, la libertà e lo stato di diritto? A loro ci rivolgiamo: aiutateci a cambiare le norme più rischiose e inaccettabili. Non concorrete a scrivere una pagina nera nella storia democratica italiana“.

Ddl Sicurezza, M5S: “Consiglio d’Europa conferma che è antidemocratico”

“Anche il Consiglio d’Europa, un’istituzione di indiscutibile autorevolezza in materia di diritti umani, ha lanciato un forte allarme sulle tante gravi violazioni dei diritti contenute nel Ddl Sicurezza, chiedendo di non approvarlo a meno che non venga radicalmente modificato. In particolare, evidenzia il Consiglio d’Europa, varie norme restringono il diritto a manifestare e esprimersi pacificamente. Non è una novità, noi lo denunciamo da mesi ma questo ulteriore autorevole monito impone il definitivo stop a questo disegno di legge spietato, illiberale e antidemocratico“. Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato Anna Bilotti, Roberto Cataldi, Ada Lopreiato, Alessandra Maiorino e Roberto Scarpinato.

“Governo e maggioranza si scaglieranno anche contro il Consiglio d’Europa? Diranno che anche questo organismo sovranazionale è nemico di Giorgia Meloni come la Corte Ue, la magistratura italiana e altre istituzioni? Quanto a lungo pensano di poter andare avanti con il grottesco vittimismo con cui cercano di liquidare ogni monito? La lettera di oggi ricorda loro che se continuano ad andare contro la Costituzione, il diritto europeo e quello internazionale, andranno solo a sbattere. Qualsiasi governo dotato di un minimo di lungimiranza si fermerebbe. I senatori di maggioranza riflettano seriamente sull’invito ad astenersi che viene rivolto a loro. Noi daremo battaglia ogni giorno, nelle istituzioni e nelle piazze”, concludono gli esponenti M5S.

