Il leader leghista al numero uno di X: "Grazie per la solidarietà, nostra lotta per la sicurezza continuerà"

“È assurdo che Salvini venga processato per aver difeso l’Italia!”. Così il numero uno di X, di Tesla e di SpaceX, Elon Musk, rispondendo a un tweet dell’opinionista olandese, Eva Vlaardingerbroek, alla vigilia della sentenza del processo Open Arms, in programma domani a Palermo. Pronta la replica del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, che in inglese scrive: “Grazie per la tua solidarietà, Elon Musk. Difendere i confini dell’Italia era un mio dovere e sono orgoglioso di ciò che ho realizzato. Che io venga condannato o assolto, la nostra lotta per la libertà e la sicurezza in Italia e in Europa continuerà”.

Thank you for your solidarity, @elonmusk. Defending Italy’s borders was my duty, and I am proud of what I accomplished. Whether I am convicted or acquitted, our fight for FREEDOM and SECURITY in Italy and Europe will continue. https://t.co/eKGyNr2nr2 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 19, 2024

