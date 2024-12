Il vicepremier cita Ezrea Pound e si dice fiducioso. Tajani lo difende: "No all'uso della giustizia per fini politici"

È iniziato a Bruxelles il summit dei leader dei Patrioti. L’incontro si è aperto con la solidarietà a Matteo Salvini alla vigilia dell’udienza del processo Open Arms in programma a Palermo.

Salvini ad alleati europei: “Grazie per supporto e amicizia”

“Grazie per il supporto e l’amicizia”. Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo al summit dei Patrioti in corso all’House of Hungary a Bruxelles. Domani il ministro è atteso a Palermo per il processo Open Arms. Oggi il quotidiano olandese De Telegraaf ha pubblicato un’intervista a Salvini dal titolo: “I giudici dovrebbero essere giudici e non fare politica”. Durante il summit con i leader dei Patrioti in corso a Bruxelles, Matteo Salvini ha citato Ezra Pound: “Se un uomo non è disposto a correre un rischio per le sue idee, o non valgono niente le sue idee o non vale niente lui”. Salvini ha parlato dopo che gli alleati hanno indossato una maglietta per esprimere solidarietà in vista del processo Open Arms ‘Salvini colpevole di aver difeso l’Italia’. “Non sono preoccupato: sono fiducioso e determinato” ha chiarito il ministro. Nelle prossime ore, Salvini raggiungerà Palermo.

Tajani: “No uso giustizia a fini politici, Salvini fatto suo dovere”

“Mi pare veramente singolare che un ministro che fa il proprio dovere venga incriminato, non bisogna mai utilizzare la giustizia a fini politici, questo mi pare un caso che crea certamente molti sospetti a questo proposito. Se fossi stato magistrato avrei agito diversamente”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine del pre-vertice del Ppe a Bruxelles. “I magistrati devono sempre rispettare il principio della ripartizione dei poteri, che sono il fondamento della democrazia moderna, il potere giudiziario deve fare il potere giudiziario, il potere legislativo deve fare il potere legislativo, il potere esecutivo deve fare il potere esecutivo, in quel caso Salvini ha svolto il ruolo che deve svolgere il potere esecutivo. Mi auguro che ci sia un giudice in Sicilia che applichi la legge nel giusto modo. Sono convinto che Salvini debba essere assolto”, rimarca.

