Si parlerà dell'esplorazione di soluzioni innovative e degli hub nei Paesi terzi

Giovedì mattina, prima dei lavori del Consiglio europeo a Bruxelles, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni terrà un vertice in tema di migranti insieme ai rappresentanti dei Paesi come Olanda e Danimarca che, come l’Italia, chiedono all’Europa misure più stringenti sul tema. All’incontro, questa volta ospitato dalla Danimarca, parteciperà anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Lo apprende LaPresse da fonti diplomatiche Ue. Al precedente vertice, durante il Consiglio europeo di ottobre, avevano partecipato undici paesi.

Attenzione al tema dei rimpatri

Al tavolo questa volta verrà dedicata particolare attenzione al tema dei rimpatri: a riguardo, si parlerà dell’esplorazione di soluzioni innovative e di hub di rimpatrio nei Paesi terzi, riferisce la fonte. Entro marzo la Commissione presenterà la proposta di revisione della direttiva rimpatri, che potrebbe anche diventare un regolamento.

