Il Lazio protagonista del Giubileo 2025 perché intorno a Roma c’è una Regione da vedere e da gustare. Questo il messaggio lanciato oggi in conferenza stampa alla Pisana dall’assessore al Bilancio e alla Agricoltura e sovranità alimentare Giancarlo Righini, dall’assessore al Turismo Elena Palazzo insieme al presidente della commissione speciale per il Giubileo, Giorgio Simeoni.

Un impegno da 1 milione e 200 mila euro da parte della Regione Lazio per rendere le proprie eccellenze enogastronomiche protagoniste lungo i cammini del territorio, unitamente al patrimonio religioso e culturale, attraverso un calendario di appuntamenti che accompagnerà i pellegrini nel corso di tutto l’Anno Santo.

“Nel nostro progetto abbiamo affermato il principio della sostenibilità che lega questa opportunità turistica e culturale alla crescita dei territori della provincia e in particolare delle eccellenze agroalimentari – ha spiegato Giancarlo Righini, assessore regionale al Bilancio e al Turismo – Utilizzeremo il principio della stagionalità e ci offrirà l’opportunità di legare eventi religiosi alla conoscenza del territorio e alla promozione dei prodotti stagionali. Questo significa anche sostenibilità, sviluppare produzioni locali autoctone e sarà l’occasione di fare promozione stando a casa nostra. E’ stimato un aumento dell’80% dei turisti a Roma – spiega Righini – già compressa da un overturism cronico e quindi sarà importante offrire cammini alternativi al di fuori della città. C’è un impegno finanziario di 1 milione e 200 mila euro per sostenere queste iniziative di promozione mettendo a sistema le nostre aziende agricole che metteranno a disposizione dei turisti i loro prodotti”.

“Noi abbiamola presunzione di essere la Regione dei cammini – aggiunge Elena Palazzo, Assessore al Turismo della Regione Lazio – quindi costruire un connubio così forte tra quello che rappresenta la spiritualità e la conoscenza dei sapori dei nostri territori riteniamo che sia uno dei progetti più importanti messi in campo dalla nostra Regione e che risponde ad un nostro claim: c’è tutto un Lazio intorno a Roma. Vogliamo dire soprattutto che in una fase così delicata come il Giubileo con oltre 32 milioni di turisti e fedeli attesi noi dobbiamo avere la capacità di far conoscere tutto quello che c’è intorno a Roma perché le nostre province hanno un patrimonio che merita di essere conosciuto”.

Alla conferenza stampa ha partecipato anche il presidente della commissione speciale Giubileo 2025, Giorgio Simeoni: “ Il Giubileo è un evento religioso ma è anche una opportunità per la nostra Regione di poter crescere. Darà la possibilità di far conoscere i nostri prodotti, una ulteriore possibilità che ci comporta crescita economica e quando c’è crescita vuol dire che la politica ha fatto il suo dovere”.

