I tempi della manovra? “I tempi che noi abbiamo previsto è di finire prima di Natale. Abbiamo previsto addirittura il 21, che è sabato. Dipende dalla Camera, fin quando non arriva da lì non posso fare una previsione. Noi siamo pronti sia a chiudere prima del 20 sia ad andare fino al 27-28 dicembre perché sono giorni lavorativi. Non si può escludere che dovremmo tornare, non c’è nulla di strano, tanti lavoratori lavorano il 27 e il 28. Se il Senato dovrà restare aperto, sarà aperto”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando con i giornalisti a Palazzo Madama in occasione dello scambio di auguri di Natale.

