“Abbiate fiducia, i centri in Albania funzioneranno, dovessi passarci ogni notte da qui alla fine del governo italiano. Funzioneranno perché io voglio combattere la mafia e chiedo a tutto lo Stato italiano e a tutte le persone per bene di aiutarmi a combattere la mafia del mare”. Così la premier e leader di FdI, Giorgia Meloni, intervenendo ad Atreju, la kermesse del partito in corso al Circo Massimo di Roma

