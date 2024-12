Giorgia Meloni lascia Atreju dal parcheggio allestito per l’occasione al Circo Massimo. Entrando in auto, la premier si è rivolta ai presenti all’esterno della struttura, che l’hanno salutata gridando il suo nome: “Vi voglio bene” è stata la risposta di Meloni, che poi è entrata in macchina e ha lasciato la manifestazione.

