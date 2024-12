Formalmente non sono ancora stati depositati gli emendamenti del governo

E’ ancora stallo in commissione Bilancio alla Camera sulla manovra. Formalmente non sono ancora stati depositati gli emendamenti del governo, né le relazioni tecniche degli emendamenti dei relatori. La commissione sarà riaperta per il deposito, ma le votazioni dovrebbero riprendere solo lunedì. Le opposizioni invocano l’intervento del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. “Di fronte a quello che abbiamo visto in questi giorni l’unica cosa che può avvenire è che Giorgetti si prenda la responsabilità di aver riscritto una manovra che non funziona”, ha protestato la capogruppo del Pd Chiara Braga, “venga a metterci la faccia”. In questo modo è destinato a slittare anche l’approdo in Aula, previsto dalla capigruppo per lunedì pomeriggio.

Slitta approdo in Aula: voti commissione riprendono lunedì

La seduta della commissione Bilancio è terminata con la comunicazione del presidente Giuseppe Mangialavori che le votazioni riprenderanno lunedì. La seduta verrà riaperta oggi solo per consentire il deposito degli emendamenti del governo. Mangialavori ha fatto sapere che avrebbe comunicato alla presidenza della Camera il protrarsi dei lavori. Destinato a slittare l’approdo in Aula del testo, previsto lunedì 16 dicembre.

