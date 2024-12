“Oggi siamo in piazza con tutto il movimento per protestare contro una lettura della sicurezza che è tutta deformata”, lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al corteo di Roma contro il Disegno di legge “Sicurezza” a cui ha partecipato per una decina di minuti assieme a una delegazione M5S. “I cittadini quando chiedono sicurezza non chiedono la repressione del dissenso politico e della resistenza passiva. Chiedono di poter girare per le città in modo sicuro. Questo decreto sicurezza è completamente reazionario e lo respingiamo nel modo più assoluto”, ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio.

