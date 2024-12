Gennaro Sangiuliano torna ad Atreju per il dibattito su Trump. Lo fa scherzando con i cronisti che lo aspettavano: “Le domande le faccio io perché sono tornato a fare il giornalista a tutti gli effetti” e sfila nuovamente il microfono al cronista, ripetendo un siparietto già visto quando era ancora in carica come ministro della Cultura. “Che effetto fa tornare ad Atreju? Io ad Atreju ci sono sempre venuto, una volta ho moderato l’intervista a Giuseppe Conte. Poi ci sono venuto da ministro e ora torno da giornalista, anzi diciamo da esperto di geopolitica, se mi posso meritare questo appellativo”. “Credo che Giorgia Meloni possa svolgere un ruolo di interlocutore importante per l’Europa con gli Stati Uniti ed essere il ponte tra la nuova realtà degli Usa”, ha spiegato il giornalista. Un commento poi sul lavoro del ministro che lo ha sostituto al dicastero della Cultura, Alessandro Giuli: “Giuli può fare sicuramente meglio di me, perché è una persona molto in gamba, ha una visione e ha come me dei valori radicati. Ha un progetto culturale da portare avanti e sicuramente lo farà molto bene”. “Se ho visto la mostra sul futurismo? No, non ancora, ma ci andrò tranquillamente una mattina”. Infine Sangiuliano legge un’agenzia del 9 novembre 2020, in cui si parlava di una possibile separazione tra Trump e Melania. “Dov’è Melania ora? (alla Casa Bianca, ndr)”.

