I complimenti alla presidente del consiglio: "Stai facendo un grande lavoro"

“Sono qui solamente per presentare il prossimo ospite perché ci tengo. Non sono io, ma una persona alla quale tengo molto, con la quale abbiamo molto lavorato in questi mesi difficili, particolarmente sulla crisi mediorientale. Siamo arrivati ad un primo passo importante nella crisi che è stato l’avvio di un cessate il fuoco in Libano. Ho chiesto a questo mio amico, a questo amico dell’Italia di venirci a raccontare il suo punto di vista sulla situazione mediorientale e su quella libanese. Vi chiedo quindi di fare un grande applauso al Primo Ministro del Libano, Najib Mikati”. Così la premier Giorgia Meloni dal palco di Atreju, la kermesse di FdI. Meloni e Mikati sono arrivati al Circo Massimo dopo il bilaterale andato in scena a palazzo Chigi.

Mikati a Meloni: “Stai facendo un grande lavoro”

“Servirebbero 50 pagine per parlare dell’Italia e di miss Meloni. Mia cara Giorgia stai facendo un grande lavoro e stai costruendo un rapporto davvero stretto con il mio Paese”. Lo ha detto il primo ministro del Libano, Najib Mikati, parlando dal palco di Atreju a Roma. “Sono molto grado di cosa stai facendo, sei un’amica del Libano”.

Mikati: “Presenza Unifil in Libano è cruciale”

“L’Italia ha dimostrato un grande impegno per la pace e la sicurezza nella regione” del Medioriente. Lo ha detto il primo ministro del Libano, Najib Mikati, parlando dal palco di Atreju a Roma. Mikati ha poi fatto riferimento al contingente Unifil e alla nutrita presenza al suo interno di soldati italiani. “La loro presenza nel sud del Libano è cruciale”, ha affermato.

Siria, Mikati: “Cosa migliore per i profughi ora è tornare a casa”

“Oggi dopo la trasformazione politica in Siria la cosa migliore per i siriani è tornare a casa”. Lo ha affermato il primo ministro del Libano, Najib Mikati, parlando dal palco di Atreju a Roma. Mikati ha poi invitato la comunità internazionale e in particolar modo l’Europa ad “assistere” il ritorno dei profughi siriani. Il Libano – ha detto ancora – “collabora con l’Europa per prevenire la migrazione illegale”.

