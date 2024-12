Contestazione nei confronti di Bianca Berlinguer durante la sua moderazione del dibattito in programma ad Atreju ‘La via italiana per sostenere la famiglia’ al quale partecipavano, tra gli altri, la ministra per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità Eugenia Roccella, la senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino e il presidente dell’associazione ‘Family Day’ Domenico Menorello. Al termine del dibattito uno spettatore ha urlato alla giornalista di Mediaset, che in quel momento stava parlando di gestazione per altri (GPA), di portare quei temi nella propria trasmissione. Ribadito il diritto a un confronto pacifico, Berlinguer si è vista quindi rispondere dal contestatore, che nel frattempo si era alzato dal suo posto, che invece alla ministra Roccella, durante il Salone del Libro di Torino del 2023, era stato impedito di intervenire. Lo spettatore è stato prontamente invitato a riaccomodarsi e calmarsi, anche grazie all’intervento in platea del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Il tutto si è risolto in maniera pacifica e serena. Già durante la conversazione si erano alzati i toni del confronto, in particolare durante l’intervento di Maiorino sulle famiglie omogenitoriali ‘perseguitate dal governo’. In conclusione, è intervenuto quindi Giovanni Donzelli, ringraziando Berlinguer e Maiorino per l’acceso dibattito, ricordando che proprio il confronto tra idee diverse è alla base di Atreju. Il deputato di Fratelli d’Italia è intervenuto anche sulla questione di Elon Musk, tirata in ballo da Berlinguer come contraddizione tra l’ammirazione del governo Meloni verso l’imprenditore e l’utilizzo di quest’ultimo della GPA. Donzelli ha infatti ricordato come lo scorso anno Musk sia stato invitato proprio ad Atreju nonostante sulla questione della GPA abbiano idee profondamente diverse, proprio come con Berlinguer e Maiorino. “Come mi sento? Bene, come mi devo sentire. Sono stata contestata com’è ovvio che fosse, perché io la pensavo in un modo e loro in un altro. Donzelli mi ha invitato proprio per quel motivo, per dare un po’ di pepe a questo dibattito. Non mi sono assolutamente turbata” ha commentato alla fine la stessa Berlinguer, a margine del dibattito.

