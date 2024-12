Siparietto di Carlo Calenda, leader di Azione, al suo arrivo ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia al Circo Massimo a Roma, davanti al cosiddetto ‘muro delle gufate’, una parete goliardica montata dai volontari di Gioventù Nazionale con su scritte alcune previsioni negative fatte dai rappresentanti delle opposizioni sul governo, che non si sarebbero poi avverate. Tra queste proprio una di Calenda, che a ottobre 2022 aveva detto che il governo Meloni sarebbe durato sei mesi. “Quel governo che doveva cadere non è mai nato. Era quello che doveva abolire le accise, fare il blocco navale, rovesciare Bruxelles, fare di tutto e di più. Non c’è mai stato quel governo. C’è un tranquillo governo di galleggiamento democristiano, molto ligio all’austerità di Bruxelles”, ha però commentato il leader di Azione, aggiungendo ridendo: “Se mi sento un gufo? Io facevo parte di un governo che parlava di gufi (governo Renzi, ndr) e non gli è andata benissimo. Suggerirei di cambiare soggetto“. Tra gli altri pannelli, poi, ce n’è uno con uno spazio vuoto e la scritta ‘In questa foto trovi chi non ha visto arrivare Elly Schlein‘, e a riguardo il senatore ha scherzosamente commentato: “Lei l’aveva vista arrivare? Qua nessuno vede arrivare mai niente, non arriva mai niente!”.

