La sorella della premier: "La messa in onda di una telefonata privata è violenza"

Arianna Meloni si scaglia contro la trasmissione Report in cui è stata mandata in onda la telefonata tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie, la giornalista del Tg2 Federica Corsini. “Ho assistito a quella vergognosa trasmissione che ha mandato in onda una telefonata privata tra una coppia di coniugi in un momento difficile della loro vita. Non è violenza questa, non è entrare nella vita personale delle persone con gioco morboso per fatto personale?”, ha detto la responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, intervenendo ad Atreju nel corso del panel ‘Rompere il soffitto di cristallo – La via italiana per una vera parità di genere contro la violenza’.

“Quando c’è un atteggiamento come questo, senza limiti, quale modello educativo diamo ai ragazzi? – ha aggiunto la sorella della premier -. Se si manda in onda un fatto così provato ed intimo, doloroso, davvero ci vogliamo stupire se un ragazzo di 13 anni poi mette sui social la sua fidanzatina perché ha fatto un gesto intimo? È qui che dobbiamo dare l’esempio“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata