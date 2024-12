Un ordigno nella Banca Nazionale dell'Agricoltura uccise 17 persone. Il capo dello Stato: "Impronta neofascista attentato emersa con evidenza"

Cinquantacinquesimo anniversario della strage di Piazza Fontana a Milano: il 12 dicembre 1969 una bomba esplose nella Banca Nazionale dell’Agricoltura, causando 17 morti e 88 feriti. Fu l’inizio della ‘strategia della tensione’ e dei cosiddetti ‘anni di piombo’, un periodo di grande violenza politica in Italia. Un attentato sul quale le indagini negli anni furono macchiate da depistaggi e controversie ma che ora, dopo tre processi, può essere attribuito con certezza all’organizzazione di estrema destra Ordine Nuovo. In occasione dell’anniversario, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dichiarato: “La strage che, 55 anni or sono, colpì Milano, a Piazza Fontana, fu espressione del tentativo eversivo di destabilizzare la nostra democrazia, imprimendo alle Istituzioni una torsione autoritaria. Una ferita nella vita e nella coscienza della nostra comunità, uno squarcio nella storia nazionale“. E ha aggiunto: “Il 12 dicembre 1969 fu una giornata in cui i terroristi intendevano produrre una rottura nella società italiana, con ordigni fatti esplodere anche a Roma, generando caos e generalizzazione della violenza. La Repubblica è vicina ai familiari delle vittime e sente il dovere della memoria”.

Mattarella: “Impronta neofascista strage emersa con evidenza”

“Seguirono tentativi di depistaggio e di offuscamento della realtà. L’impronta neofascista della strage del ’69 è emersa con evidenza nel percorso giudiziario, anche se deviazioni e colpevoli ritardi hanno impedito che i responsabili venissero chiamati a rispondere dei loro misfatti”, ha aggiunto il capo dello Stato. “La pressante domanda di verità da parte dei cittadini ha sostenuto l’impegno e la dedizione di uomini delle Istituzioni, consentendo di ricomporre il criminale disegno e le responsabilità“.

Mattarella: “Unità per valori costituzionali sconfisse eversori”

“Il popolo italiano superò una prova terribile. Fu anzitutto l’unità in difesa dei valori costituzionali a sconfiggere gli eversori e a consentire la ripresa del cammino di crescita civile e sociale. Milano fu baluardo e tutto il Paese seppe unirsi. Preziosa eredità e, al tempo stesso, lezione permanente giacché non era scontato”, ha dichiarato ancora Mattarella.

Mattarella: “Verità e democrazia hanno legame etico inscindibile”

“Verità e democrazia hanno un legame etico inscindibile. Aver ricostruito la propria storia, anche laddove essa è più dolorosa, è stata condizione per trasmettere il testimone alle generazioni più giovani, a cui tocca ora proseguire il percorso di civiltà aperto dai nostri padri nella lotta di Liberazione e nella Costituzione”, ha concluso il presidente della Repubblica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata