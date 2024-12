Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale il re Filippo VI e la regina Letizia di Spagna. “Abbiamo ricordato quanti siano positivi e dinamici gli ambiti della nostra cooperazione, quella governativa, parlamentare e tra le nostre società civili”, ha detto il presidente della Repubblica nel suo discorso. “Sono eccellenti anche i rapporti economici, segnale ne è il livello di interscambio: ben 66 miliardi di euro”, ha aggiunto il capo dello Stato. “Abbiamo condiviso una riflessione sul futuro che l’Unione europea dovrà avere in un contesto così insidioso. La nuova legislatura europea è chiamata a un compito di grande impegno ma ineluttabile, per una riforma complessiva dell’Ue che riguardi i metodi decisionali, verso il completamento del mercato unico e finanziario, procedendo verso una vera e propria difesa europea. Abbiamo sottolineato anche il tema dell’allargamento e del nuovo Patto migrazione e asilo“, ha detto ancora Mattarella che poi si è soffermato sul cambiamento climatico. “Abbiamo un sentire comune sugli effetti dei cambiamenti climatici. Ho rinnovato a sua maestà il cordoglio mio e dell’Italia per le vittime della regione di Valencia, colpita da devastazioni che purtroppo anche l’Italia conosce. E’ indispensabile un’accelerazione nella lotta al cambiamento climatico verso una transizione energetica efficace. Su questo Spagna e Italia sono esempio di una collaborazione proficua”.

