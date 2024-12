Il leader M5S: "Nessuna minaccia, massima disponibilità al dialogo"

“Nessuna minaccia, massima disponibilità al dialogo. Per noi non è importante soltanto formulare una proposta di governo, ma la qualità, la solidità e la credibilità di questa proposta. E ovviamente che ci siano forze progressiste affidabili. Abbiamo il tempo per costruire il nostro primo obiettivo: un’alternativa seria a questo governo e a queste destre, che si stanno dimostrando, a nostro avviso, incapaci. Però il problema non è arrivare solo a Chigi, ma cosa fai dal giorno successivo per cambiare davvero l’Italia”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, rispondendo, all’esterno di Montecitorio, a chi gli chiedeva se l’appello a un programma progressista come base necessaria per un percorso comune potesse essere una minaccia nei confronti del PD.

L’ex premier risponde poi anche in merito alla partecipazione del Movimento, in Europa, al gruppo ‘The Left’, anche alla luce della definizione di “progressismo indipendente” con la quale i pentastellati stanno rimarcando una distanza dalla ‘sinistra’: “Noi siamo nel gruppo ‘The Left’, che è un gruppo molto composito”, ha specificato Conte. “C’è la massima determinazione a portare avanti le nostre posizioni” e cioè svolta negoziale nel conflitto russo-ucraino per scongiurare il pericolo nucleare, spostare i 500 miliardi di investimento nel riarmo verso le filiere produttive in difficoltà con uno sguardo attento alla transizione energetica: “Per noi queste posizioni sono quelle di una forza progressista”. Infine, nessuna risposta ancora alla lettera invita da Conte alla presidente von der Leyen e alla presidente Metsola: “L’abbiamo appena mandata”, sorride. “Fategliela leggere”.

