Il presidente della Camera: "Bisognerebbe mettere mano alla Costituzione"

L’autonomia è stato uno dei temi principali al centro del tradizionale incontro con la stampa parlamentare a Montecitorio per lo scambio di auguri per le festività di fine anno. “Da un certo punto di vista sono lieto del fatto che la Corte abbia stabilito che il Parlamento abbia un ruolo centrale. Questa legge richiederà approfondimento”, ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

Fontana ha poi aggiunto”un’opinione personale”, ovvero che “questa legge probabilmente si incanala su quella che è stata la riforma Costituzionale fatta più di vent’anni fa, che poteva essere fatta meglio diciamo. Per il futuro, non vedo male se qualcuno, qualche forza politica, volesse mettere mano alla Costituzione, per esempio chiarendo quali sono le materie che vanno allo Stato e quelle che vanno alle Regioni, le materie concorrenti che ora diventano funzioni”.

Governo: Fontana, Salvini-Tajani? Esecutivo coeso, non vedo segnali crisi

Le schermaglie tra i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini? “Sono due persone di buonsenso. Sono normali schermaglie in tempi di finanziaria, ma vedo il Governo coeso. Non vedo particolari movimenti di crisi”, ha sottolineato ancora il presidente della Camera.

Terzo mandato, Fontana: “Non ho opinione ma cittadini dovrebbero poter decidere”

“Sul terzo mandato dei governatori – ha detto ancora Fontana – non mi pare ci sia una maggioranza per cambiare la norma e quindi si procederà in base alle regole di ciascuna Regione. Io non ho un’opinione consolidata: non so se sia meglio avere solo due mandati o senza limite. Da un punto di vista democratico sono i cittadini a dover decidere chi è il miglior governatore. Forse il doppio mandato si potrebbe anche togliere, ma tornando indietro di 10 anni questa era una questione da molti condivisa”.

Sciopero: Fontana, è un diritto ma deve prevalere buonsenso

“Lo sciopero è un diritto garantito e regolamentato, e le cose garantite dalla legge non mi vedranno mai contrario. Certo c’è anche il diritto dei cittadini, quindi auspico che prevalga il buonsenso. Più che lo scontro mi auguro che si arrivi a delle forme di dialogo per arrivare a compromessi e ricomporre certe fratture se ci sono”, ha aggiunto Fontana.

