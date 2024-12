Gilberto Pichetto Fratin ha partecipato alla conferenza ‘Ambiente, sicurezza, economia: quale Italia?’ organizzata a Torino. A margine dell’evento il ministro dell’Ambiente ha parlato sia di energia nucleare sia di automotive. “Noi abbiamo un consumo di energia molto alto. Il 10-15% della nostra energia, che compriamo dalla Francia o dalla Slovenia, è di produzione nucleare. Ipotizziamo che nel prossimo ventennio ci sarà un raddoppio della domanda di energia. Solo col nucleare si può integrare quello che fotovoltaico, eolico, geotermico, idroelettrico non riescono a produrre”, ha detto Pichetto Fratin. In merito al divieto Ue, secondo cui dal 2035 non sarà più possibile immatricolare nuovi veicoli che abbiano un motore endotermico, ha aggiunto: “È assurdo. Può darsi che l’elettrico trionfi. Sono convinto che sarà una parte importante ma prevederlo con una norma è un’assurdità”.

