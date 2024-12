“Stamattina un gruppo armato è entrato nel giardino della residenza dell’ambasciatore d’Italia. Non c’è stata violenza nei confronti né dell’ambasciatore e né dei carabinieri. Hanno portato via soltanto 3 automobili e tutto è finito lì”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti dopo le notizie che riferivano di ribelli siriani entrati nella sede diplomatica italiana in cerca di uomini del regime di Bashar al Assad. “Non sono stati toccati e ora sono al sicuro fuori dalla residenza”, ha aggiunto Tajani, “la situazione è completamente sotto controllo”.

