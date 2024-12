Il ministro degli Esteri: "Sosteniamo soluzione politica per pace e stabilità"

In Siria “la situazione dei nostri concittadini è assolutamente sotto controllo”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine di una riunione alla Farnesina sulla situazione in Siria. “La priorità del governo è di tutelare i cittadini italiani in Siria. Al momento non ci sono preoccupazioni”, ha precisato, “alcuni sono riusciti a lasciare il Paese e sono tutti in contatto con la nostra ambasciata a Damasco”.

Pronti a organizzare evacuazione di italiani

“Tutti gli italiani sanno che l’ambasciata è pronta a organizzare l’evacuazione dei nostri concittadini in Siria per andare o in Libano o in Giordania“, ha spiegato il titolare degli Esteri. “Sono già tutti in contatto e abbiamo delle richieste”, ha aggiunto, “faremo in modo che tutti coloro che vogliono lasciare la Siria lo possano fare nella massima sicurezza”. “Siamo pronti a fare tutto ciò che è necessario con iniziative nazionali e delle Nazioni Unite”, ha assicurato Tajani.

Tajani: “Sosteniamo soluzione politica per pace e stabilità”

“L’obiettivo e la soluzione che noi sosteniamo è la soluzione politica, non una soluzione militare ma una soluzione che permetta di garantire la pace e la stabilità in Siria”, ha continuato il ministro degli Esteri secondo cui con il conflitto in corso, in Siria c’è “il rischio di una crisi umanitaria e di un collasso migratorio che provocherebbe problemi nei Paesi vicini ma non solo”. “Anche da questo punto di vista bisogna scongiurare un’altra crisi umanitaria”, ha aggiunto Tajani che poi ha concluso: “Chiediamo alle parti in conflitto di preservare la popolazione civile e chiediamo che venga garantita la sicurezza di tutte le minoranze, a partire da quella cristiana”.

