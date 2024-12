Gli Usa chiedono agli americani di lasciare subito il Paese

La situazione della sicurezza in Siria “continua a essere volatile e imprevedibile, con scontri attivi tra gruppi armati in tutto il Paese”. Per questo motivo il Dipartimento di Stato “esorta i cittadini statunitensi a lasciare la Siria ora, mentre a Damasco restano disponibili opzioni commerciali. I cittadini statunitensi che scelgono di non lasciare la Siria o non sono in grado di farlo dovrebbero preparare piani di emergenza per situazioni di emergenza ed essere pronti a rifugiarsi sul posto per lunghi periodi. L’aeroporto internazionale di Aleppo è chiuso”. E’ quanto si legge sul sito dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Siria.

I ribelli prendono il controllo della città di Daraa

I gruppi di opposizione siriani hanno preso il controllo di oltre l’80% della provincia di Daraa, dove sono avanzate in decine di paesi, villaggi e città, tra cui Base Al-Harir Town, Nawa City, Inkhil City e Mahja Town, dopo che le forze del regime si sono ritirate dai posti di blocco e dai quartieri generali militari e sono state assediate a Daraa Al-Balad e nelle città di Ezrae‘ e Al-Sanmin. Lo rendono noto i media locali. Non sono state segnalate vittime.

Il leader ribelli: “Stiamo andando verso Damasco”

Il comandante ribelle di Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Hassan Abdul Ghani, ha affermato che i suoi combattenti si stanno dirigendo verso Damasco, e ha lanciato un avvertimento all’esercito e al ministro della Difesa siriano. “Stiamo andando verso Damasco”, dice in un video condiviso sul social X. “Esortiamo vivamente i restanti soldati del regime e il ministro della Difesa a esprimere il loro dissenso”, ha affermato Adbul Ghani, aggiungendo: “Stiamo arrivando”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata