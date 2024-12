“Per poter dare una risposta alla grave crisi del settore dell’automobile bisogna inquadrarlo in una chiave europea e trovare, a livello europeo con risorse comuni, interventi e politiche industriali di sostegno di tutto il settore, altrimenti non riusciremo a invertire la crisi”, lo ha detto Riccardo Magi a margine del Congresso dei Radicali in corso a Torino.

