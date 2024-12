“Salvini pensa che i sindacati stiano esagerando con gli scioperi? Io vorrei chiedere a Salvini se si interroga sul perché si arriva a scioperare. Chi sceglie di rinunciare a una giornata di paga avrà qualche motivo. Non è solo per fare un dispetto a Salvini. Il motivo è che spesso non si rinnovano i contratti, non si riesce a lavorare in sicurezza, non si riesce ad avere strumenti e mezzi adeguati”, lo ha detto il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri a margine del convegno di UilTrasporti ‘Il sistema dei trasporti alla vigilia del Giubileo’ a Roma. “Proverei a capovolgere la domanda: Salvini si chieda quali sono i motivi che portano alla protesta. E dopo essersi interrogato dovrebbe provare a dare qualche soluzione, magari così qualche sciopero viene meno” aggiunge il sindacalista.

