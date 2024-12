“È un giorno importante per Gesso, che è il cuore pulsante di questa giornata, e per Messina. È importante anche perché la First Lady americana è voluta tornare nel luogo delle sue origini in cui hanno avuto i natali i suoi bisnonni”. Lo ha dichiarato il sindaco di Messina, Federico Basile, a Gesso per accogliere la First Lady americana Jill Biden. “Tradizioni, origini, radici… Credo che la nostra provincia, la nostra città, le nostre comunità meritino di essere ricordate per quello che hanno dato un po’ al mondo e che possono continuare a dare. Quindi una giornata sicuramente importante in cui si riscopre un po’ di passato guardando sempre al futuro”, ha aggiunto Basile.

