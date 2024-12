Il fondatore e garante pentastellato durante una diretta social: "Io sono il custode dei valori ormai scomparsi e traditi"

Beppe Grillo si presenta su un carro funebre durante una diretta social (annunciata da ieri) e si rivolge agli iscritti del Movimento Cinque Stelle. “Devo parlarvi come garante e come custode dei grandi valori del M5S che sono stati scomparsi e traditi in questi tre anni”, ha detto il fondatore del Movimento. “Beh, sono ottimista per le votazioni del 5 dicembre”, ha sottolineato dopo aver abbassato il finestrino.

LA DIRETTA

Grillo: “Scompaio in funzione dei due mandati, Oz non si fa trovare”

“Io scompaio in funzione dei due mandati. Venti domande per coprirne tre, di mandare via me, di fare tre o quattro mandati e” il quesito “sul presidente”, ha affermato Grillo. Rivolto poi idealmente a Conte ha aggiunto: “Siete diventati un partito che segue un Oz, di gente che non riconosco più. Gli ho detto: fatti dare una mano, poi non si è mai più fatto trovare”.

Grillo: “Giochetti da vecchia Dc lo hanno trasformato in niente”

Il M5S “si è trasformato in un partitino progressista con questi giochetti che non faceva neanche la Democrazia cristiana di vent’anni fa: io ti appoggio il candidato Pd alle regionali in Liguria ed Emilia e tu mi appoggi il ‘C’aggia fa’?’ con l’autobus e la scorta in Campania. Questi giochetti qua non condivisi da voi che votate hanno trasformato questo partitino in niente”, ha detto ancora Grillo.

Grillo: “Fatevi un altro simbolo, andate avanti”

“Non c’è più niente, però vedere questo simbolo che ha rappresentato sudore, cuore e coraggio per milioni di persone, vederlo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio. Ha ragione l’eletta in Sardegna (Alessandra Todde, ndr), che ha detto: ‘Me ne frego di Grillo, faccio un altro simbolo, andiamo avanti’. Bene, coraggio: fatevi un altro simbolo, andate avanti“, ha ribadito il fondatore.

Grillo: “E’ morto ma non è finita, lancerò qualcosa di meraviglioso”

“Il Movimento è morto, stramorto, però è compostabile e l’humus non è morto. Oggi non c’è più il futuro”, ha continuato il garante. “Questo Movimento avrà un altro decorso meraviglioso che ci siate voi o no”.

Grillo agli iscritti: “Andate a votare o per funghi, non vi conosco più”

“Voi andate a votare se avete voglia sennò andate per funghi, cercate di prendere una bella decisione, io non mi offendo. Non vi conosco neanche più, quindi capisco la vostra decisione”, ha affermato Grillo a proposito delle nuove votazioni nell’ambito dell’assemblea costituente del Movimento in programma dal 5 all’8 dicembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata