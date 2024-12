Il fondatore del Movimento su X: "Collegatevi martedì alle 11.03". La replica di Conte: "Non mi aspetto nulla"

“Domani, martedì alle 11.03, collegatevi sul mio Blog, sul mio canale Youtube e sulla mia Pagina Facebook. Ho un delicato messaggio da annunciare“. Lo scrive su X il garante del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, postando una foto che lo ritrae assieme all’altro fondatore pentastellato Gianroberto Casaleggio.

Ho un delicato messaggio da annunciare. pic.twitter.com/PgLr0PrBjs — Beppe Grillo (@beppe_grillo) December 2, 2024

M5S, Conte: “Messaggio di Grillo? Non mi aspetto nulla”

Non si è fatta attendere la replica del presidente del M5S, Giuseppe Conte. “Cosa mi aspetto dal messaggio di Grillo? Non mi aspetto nulla, ha chiesto che si rivoti e rivoteremo. A chi ha chiesto ancora la riconferma di un bagno di democrazia abbiamo detto rispondiamo chiamando tutti gli iscritti a votare, semplicemente. Questa è la democrazia, punto”, ha detto Conte a Pomigliano d’Arco (Napoli) per partecipare al presidio di protesta dei lavoratori Trasnova dell’indotto Stellantis, rispondendo a chi gli chiedeva cosa si aspetta dal messaggio “delicato” annunciato da Beppe Grillo per domani.

