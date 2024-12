La segretaria dem: "Nel centrosinistra unità non a tutti i costi ma fondata su valori comuni "

La segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo all’Assemblea nazionale di Europa Verde si è rivolta al governo dopo le parole di Salvini che ha promesso nuovi interventi in vista dei numerosi scioperi in programma a dicembre. “Diciamo al governo ‘mettete giù le mani dal diritto di sciopero’, perché è un diritto costituzionale, e non si può soffocare la voce dei lavoratori”, ha detto la leader Dem.

Nel centrosinistra unità non a tutti i costi ma fondata su valori comuni

“Questa voglia di unità la sentiamo nelle piazze, tra la gente, ma l’unità non è un valore a tutti i costi, lo è se riesce a raccogliersi attorno a un progetto coerente, a un programma definito e a valori condivisi. Condividiamo una visione del futuro che tiene insieme la giustizia sociale e la giustizia climatica”.

Schlein ad Avs: “Grazie per rapporto leale costruito in questi mesi”

“Siamo qui a ringraziarvi, a ringraziare tutta Alleanza Verdi e Sinistra, del rapporto leale che abbiamo costruito in questi mesi, e che vogliamo sempre più stretto e coordinato. Un rapporto che ci ha portato anche recentemente a belle vittorie, come in Emilia Romagna e Umbria. E voglio ringraziarvi per questo afflato unitario che ci ha tenuto insieme e permesso di crescere. Una voglia di unità non a tutti i costi, ma se riesce a raccogliersi attorno a valori condivisi. Condividiamo una visione del futuro che tiene insieme la giustizia sociale e la giustizia climatica. Due elementi inscindibili, in una cornice che rilancia i diritti sociali e civili e i valori della nostra democrazia, che non possiamo mai dare per scontata”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intevenendo all’Assemblea nazionale di Europa Verde. Schlein dal palco sta illustrando le battaglie comuni, a partire dalla Sanità: “Il governo sta favorendo sempre più la sanità privata, su questo dobbiamo essere uniti. Ma i problemi non nascono oggi, vengono da lontano, e la pandemia dovrebbe aversi insegnato che il futuro è la sanità di prossimità”.

