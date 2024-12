Il vicepremier: "Per il mese di dicembre previsti altri 15 scioperi, senza buonsenso adotterò stesso criterio di interventi"

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini torna a parlare del segretario della Cgil a due giorni dallo sciopero generale del 29 novembre. “Landini ha proclamato lo sciopero prima ancora di conoscere legge di bilancio, lamentando tagli alla sanità che non ci sono. Quindi mi sembra che e faccia politica”, ha dichiarato il vicepremier a ‘Il caffè della domenica’ su Radio24, parlando della finanziaria come di “grande manovra di restituzione di denaro pubblico al ceto medio”.

“Il diritto allo sciopero è previsto non solo dalla Costituzione ma anche dalle regole e dal buonsenso, tanto che sono stati quasi mille gli scioperi effettuati a vario titoli suoi territori in questi due anni. Quindi le opposizioni che parlano di limitazione del diritto allo sciopero hanno qualche problema con la matematica”, ha affermato il ministro dei Trasporti. “Per il mese di dicembre ci sono altri 15 scioperi, sappiamo che per molte attività economiche è il mese più importante dell’anno. Per venerdì ci sono 13 numerosi scioperi proclamati, uno sciopero generale di sindacati di base. Se non adotteranno il buonsenso, adotterò lo stesso criterio di interventi per garantire il penultimo venerdì prima di Natale una giornata serena”, ha rimarcato il leader della Lega.

