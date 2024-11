“Non va bene parlare di banlieue, ma nemmeno chiudere gli occhi e far finta che vada tutto bene. Ci vuole tanta attenzione”. Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, dopo il vertice sulla sicurezza in Prefettura. “È veramente improprio parlare in senso generico di periferie – ha affermato – noi abbiamo problemi specifici in alcuni quartieri, sappiamo quali sono, sono quelli su cui ci concentreremo e torneremo sul quartiere Corvetto, ma è necessario in questo momento porre più attenzione in alcuni luoghi della città”. “Il punto è che nei disordini, e credo che tutti noi vediamo e capiamo – ha aggiunto – non ci sono solo i rappresentanti di alcuni quartieri, ma si collegano rivoltosi di varia natura“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata