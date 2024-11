Il segretario di Forza Italia esclude la crisi nella maggioranza

“Scontro con la Lega? Nessuno scontro con nessuno”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani fuori da Montecitorio, rispondendo ai cronisti dopo la bocciatura da parte dei forzisti di un emendamento della Lega per tagliare il canone Rai. Alcune ore dopo, in Commissione Bilancio, la Lega si è astenuta su un emendamento di Forza Italia, a firma Paroli e Lotito, sui bilanci della sanità in Calabria, facendo così bocciare la proposta di modifica presentata dall’alleato, prima responsabile della bocciatura dell’emendamento sulla riduzione del canone Rai. Il governo si era rimesso alla commissione.

