“Palazzo Chigi parla di inciampo sul canone Rai? Non c’è nessun problema, per quanto mi riguarda non c’è nessun inciampo. Lo abbiamo sempre detto fin dall’inizio che eravamo contrari a questo emendamento, siamo stati coerenti con quello che abbiamo detto. Il problema è essere coerenti sempre. Noi vogliamo abbassare le tasse. Utilizziamo quei 430 milioni per tagliare veramente le tasse perché così finivano nelle casse della Rai, punto e basta”. Così il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani, arrivando alla giornata conclusiva della decima edizione dei Rome Med Dialogues, la conferenza organizzata dal Ministero degli Esteri italiano e da Ispi.

Tajani: “Maggioranza coesa”

“Non c’è nessun problema. La maggioranza è coesa, lavoriamo insieme per rispettare il programma col quale gli italiani ci hanno dato consenso. Quindi non c’è alcun problema. Figuriamoci se io posso essere contro la stabilità, se posso avere una posizione che fa traballare il governo” aggiunge il ministro degli Esteri.

